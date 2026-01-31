Pais de alunos com deficiência da rede estadual de São Paulo se mobilizaram contra uma regra da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) que tirou a garantia dos professores auxiliares de continuar atendendo as mesmas crianças e adolescentes que acompanharam no ano anterior.

Uma resolução, publicada pelo secretário de Educação, Renato Feder, no início de janeiro, definiu que esses professores deveriam participar da atribuição de aulas no último dia do processo, ou seja, nesta sexta sexta-feira (30). O ano letivo na rede estadual começa na segunda-feira (2).

Os professores auxiliares na rede estadual paulista só são contratados pelo governo estadual quando há determinação de uma ação judicial. Ou seja, as famílias precisam recorrer à Justiça para ter o atendimento especializado garantido aos filhos com deficiência.