O governo de Minas Gerais decidiu ampliar a multa aplicada à mineradora Vale, de R$ 1,7 milhão para R$ 3,3 milhões, em razão de problemas identificados nas estruturas de drenagem nas minas de Fábrica e Viga, em Ouro Preto e Congonhas, na região central do estado.

No dia 25 de janeiro, data em que a tragédia de Brumadinho completou sete anos, houve registro de dois vazamentos nas minas. A Vale sustenta que não houve carregamento de rejeitos de mineração, apenas de água com sedimentos.

O aumento da multa foi anunciado durante reunião entre representantes do Estado e executivos da empresa, nesta sexta-feira (30). Procurada neste sábado (31), a Vale afirmou que "vai se manifestar oportunamente perante as autoridades competentes".