Na campanha pela reeleição, o presidente Lula (PT) avalia adotar um discurso "antissistema", com alvo principalmente no mercado financeiro, para substituir a ideia de "reconstrução" - propagada desde o início de seu mandato, mas considerada eleitoralmente fraca por parte de seu entorno.

Se for colocado em prática, o plano abrirá uma disputa com o bolsonarismo sobre o que é o "sistema". A expressão costuma ser usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados para retratar de forma negativa a elite política e judiciária do país e outros setores com os quais entram em atrito.

No caso de Lula, o "sistema" estará se referindo a grandes operadores do mercado financeiro e bilionários contrários à distribuição de renda. Também a setores privilegiados da sociedade, como grupos econômicos que defendem os próprios benefícios tributários e sócios do crime organizado em esquemas de lavagem de dinheiro.