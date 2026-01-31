A inteligência artificial virou um dos principais temas do início do ano letivo ao criar nas escolas uma situação gato e rato: enquanto alunos as usam para redigir redações e trabalhos, professores as usam para detectar redações e trabalhos feitos por IA. Em resposta, os estudantes utilizam novas ferramentas que fazem textos que não se parecem com IA.

A pergunta que tem tomado a cabeça de docentes, diretores e pais é a mesma: faz sentido continuar nessa caçada, em uma disputa inglória, ou é melhor todo mundo parar para refletir sobre riscos, vantagens e um uso que seja consciente, ético e saudável?

"Estamos no momento de superar a fase da resistência e entender que é inevitável que os estudantes usem IA", diz Cláudia Tricate, diretora do Colégio Magno, de São Paulo. "A questão é entenderem quando vale a pena usar e de que forma vão se desenvolver e ter senso crítico, até para fazer boas perguntas para a IA."