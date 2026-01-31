Pelo menos dez pessoas ficaram feridas após um caminhão desgovernado atingir oito veículos em Chapecó (SC).

Veículo carregado de compensados de madeira perdeu o controle na avenida Fernando Machado, bairro da Bela Vista. O acidente aconteceu Às 15h19 desta sexta-feira (30), segundo o Corpo de Bombeiros.

Câmeras de segurança gravaram o acidente. Nas imagens, é possível ver que os carros atingidos estão parados em um semáforo quando o caminhão os atinge. Alguns deles capotam e outros são jogados para outras partes da avenida.