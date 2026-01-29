A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (29), em São José dos Campos, um casal dono de um brechó de luxo suspeito de dar calotes em fornecedores que somam cerca de R$ 5 milhões.

Francine da Costa Prado e o marido e sócio dela, Felipe Prado dos Santos, foram presos no bairro Urbanova, durante o cumprimento de mandados de busca e prisão temporária expedidos pela Justiça do Piauí. O casal é suspeito de não repassar para fornecedores valores obtidos com as vendas de artigos de luxo pelo brechó online "Desapego Legal", que também tem sede física.

Reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida em janeiro do ano passado, dizia que, naquela ocasião, havia mais de 100 processos contra os suspeitos na Justiça. As vítimas são de todo o Brasil e também do exterior.