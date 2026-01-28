O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, réu pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, vá a júri popular.

Justiça afirmou haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para que Renê enfrente o júri popular. A decisão foi proferida hoje pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri - 1º Sumariante de Belo Horizonte.

Ana Carolina ainda não marcou a data de quando o julgamento deverá acontecer. Antes, será preciso selecionar o júri que decidirá pela condenação ou absolvição de Renê. Não há previsão de quando isso ocorrerá.