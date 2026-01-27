Um homem foi resgatado na tarde desta segunda-feira (26) após o paramotor que pilotava cair no mar nas proximidades da Ilha Porchat, em São Vicente.

O piloto, 49, caiu por volta das 14h30. No momento, havia movimentação na praia e grupos de banhistas presenciaram o acidente.

A queda teria ocorrido devido a uma falha no equipamento de voo. De acordo com relato do piloto aos socorristas, a asa do parapente dobrou, o que fez com que ele perdesse o controle da direção e caísse na água.