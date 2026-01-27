Fernanda Cristina Policarpo, 29, que teve a morte erroneamente constatada por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta segunda-feira (26). O quadro dela é estável, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

A jovem foi atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (a 330 km de São Paulo), na tarde do dia 18 de janeiro. O acidente aconteceu no km 352 da rodovia.

Na ocasião, o Samu foi acionado e a mulher teve o óbito atestado no local. A rodovia foi interditada e o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para remover o corpo, que chegou a ser coberto com uma manta térmica de alumínio.