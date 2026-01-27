Cada latinha contendo 269 mililitros de cerveja da marca Skol custará R$ 5 para os foliões no Carnaval da cidade de São Paulo, desde que o vendedor siga o preço sugerido pela Ambev, empresa patrocinadora da festa na capital.

Vendida somente em pares pelo valor de R$ 10, essa será a bebida alcoólica com valor unitário mais barato comercializada nas ruas durante as passagens de blocos.

O valor unitário da garrafa de água de 500 ml também será de R$ 5. Nesse caso, o consumidor não será obrigado a adquirir o par.