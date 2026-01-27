O aumento das mortes relacionadas a chuvas na cidade de São Paulo foi atribuído pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) às precipitações concentradas em áreas específicas e ao atraso na construção de um piscinão contratado em 2015 pela gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

Procurada, a equipe do atual ministro da Fazenda afirmou que Nunes "quer reviver 11 anos atrás".

Quatro mortes relacionadas a temporais foram registradas na capital paulista desde dezembro do ano passado. O número já supera os três óbitos contabilizados pela Defesa Civil estadual no verão anterior.