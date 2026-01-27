A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta terça-feira (27) a comercialização, importação, propaganda e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips para clareamento dental. Também foi determinada a apreensão dos lotes disponíveis no mercado.

Responsável pelo produto, a VM Global Trade não possui autorização de funcionamento para atuar na área, informa a Anvisa. A empresa não foi localizada pela reportagem.

O produto 9D White Teeth também não está regularizado na agência, mas ainda assim foi importado e comercializado no país.