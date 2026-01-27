O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, avisou a aliados nesta terça-feira (27) que sairá do União Brasil para disputar a Presidência da República, após a resistência do PP, com quem a sua atual legenda está federada, à sua pré-candidatura.

Caiado mantém conversa avançada para possível filiação ao Solidariedade, do deputado federal Paulinho da Força, legenda que neste ano oficializou uma federação com o PRD.

"Falei com ele hoje, embarcou para o interior. Ele disse que vai sair do União e pediu uma conversa comigo para a próxima semana. Coloquei a sigla à disposição, nos interessa uma candidatura nacional", disse o dirigente partidário à reportagem.