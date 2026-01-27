O presidente Lula (PT) publicou nesta terça-feira (27), data de memória pelas vítimas do Holocausto, uma nota sobre a tragédia histórica, horas após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusá-lo de antissemitisimo.

Em discurso durante evento que reúne personalidades da direita em Israel, Flávio relembrou uma declaração do presidente de 2024, em que Lula comparou um ataque de Israel à Faixa de Gaza às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

A comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio.