A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (27) em meio a um temporal que atinge diferentes regiões.

A Defesa Civil disparou alerta severo de chuva forte mas zonas sul, oeste e central da capital paulista, com registro de raios, vento e granizo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva é formada pelo calor e pela entrada da brisa marítima.