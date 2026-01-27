Dois adolescentes suspeitos de envolvimento no ataque ao cão Orelha, em Florianópolis, estão fora do Brasil em uma viagem de formatura para a Disney, nos Estados Unidos. A ida teria sido planejada há cerca de um ano e não teria relação com as apurações em andamento. No total, quatro jovens estão sob investigação da polícia no caso que terminou com a morte do animal.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que há uma preocupação com a convocação de um protesto no aeroporto de Florianópolis no retorno dos adolescentes. A defesa dos envolvidos não foi localizada pela reportagem.