A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (27) 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte contra um esquema criminoso de desvio de recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

A ação conjunta com a CGU (Controladoria-Geral da União) também adota medidas cautelares e patrimoniais, que não foram detalhadas pelas autoridades. Os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e por fraudes em contratações administrativas.

As investigações indicam possíveis irregularidades em contratos para fornecimento de insumos à rede pública de saúde. Segundo a PF, empresas sediadas no Rio Grande do Norte mantinham contratos com prefeituras de diferentes estados, e auditorias apontaram problemas na execução, como possíveis entregas não realizadas, materiais fora das especificações e indícios de sobrepreço.