A manifestação bolsonarista realizada neste domingo (25) em Brasília consolidou o deputado Nikolas Ferreira (MG) como uma espécie de cabo eleitoral nacional do PL. A avaliação na sigla é que o senador Flávio Bolsonaro (PL) precisará encaixar bem o parlamentar na sua campanha à Presidência se quiser ter sucesso. Já auxiliares do presidente Lula (PT) minimizam a mobilização.

A expectativa às vésperas da manifestação era de um encontro com poucos apoiadores, principalmente diante da forte chuva no Distrito Federal no fim de semana. O resultado surpreendeu, com 18 mil pessoas presentes, segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap e a ONG More in Common.

Na avaliação de uma ala do PL, o resultado reforçou o poder de mobilização de Nikolas num momento de baixa da direita. Aliados querem que ele repita em 2026 o papel de cabo eleitoral nos estados, fora de Minas Gerais, para alavancar candidaturas. Em 2024, o parlamentar viajou o país para ajudar aliados.