A câmera corporal presa ao uniforme de um policial militar registrou o momento da prisão de suspeitos de tentar furtar um banco na rua da Graça, no Bom Retiro, centro de São Paulo. Dois homens foram presos na noite de sábado (24).

Os policiais foram ao endereço após a central de monitoramento da agência identificar a presença de quatro homens na sala dos cofres.

Ao chegar, a equipe encontrou a porta do banco aberta e viu um dos suspeitos deixando o local em direção a um automóvel Audi, carregando um volume nas mãos. Houve troca de tiros. Ele e outro homem que também estava na rua fugiram no carro.