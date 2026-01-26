Segundo o Planalto, Trump ressaltou o impacto positivo do crescimento econômico de ambos os países para toda a região. Os líderes celebraram o estreitamento das relações nos últimos meses, que resultou na remoção de parte das tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira (26), e confirmaram a visita de Lula a Washington (EUA). O contato, que durou pouco menos de uma hora, focou nos temas econômicos e de cooperação contra o crime organizado.

Os líderes também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela. O brasileiro ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar dos venezuelanos. Além disso, reiterou a proposta encaminhada ao Departamento de Estado em dezembro, que visa a fortalecer a cooperação no combate ao crime organizado.

Lula deseja intensificar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas, no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras -- iniciativas que foram bem recebidas por Trump.

Ao abordar o convite para o Brasil integrar o Conselho da Paz, Lula sugeriu que o órgão, proposto pelos EUA, se concentre na questão de Gaza e inclua assento para a Palestina. Também enfatizou a necessidade de reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança.