Um reservatório da Vale transbordou na madrugada deste domingo (25), no dia em que Brumadinho completa sete anos, no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas (MG). O incidente provocou alagamento de lama e a interrupção de operações em áreas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
Segundo informações do Estado de Minas, a água com sedimentos atingiu 1,5 metro de altura e invadiu escritório, oficinas e o almoxarifado da CSN, além de interromper a captação de água na área afetada. Não há registro de feridos.
O episódio coincide com a data em que se completam sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho, considerado um dos maiores desastres ambientais do país. Prefeituras e Defesas Civis de Congonhas e Ouro Preto enviaram equipes ao local de forma preventiva, após relatos sobre um possível colapso da estrutura.
Em nota, a Vale informou que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica e que o fluxo atingiu áreas de uma empresa vizinha, sem impacto a comunidades ou pessoas. A mineradora afirmou ainda que o caso não envolve barragens e que as causas estão sendo apuradas.
A CSN Mineração confirmou o alagamento de áreas operacionais da unidade Pires e disse que as estruturas de contenção funcionam normalmente, com a situação sendo monitorada.