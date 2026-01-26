26 de janeiro de 2026
COINCIDÊNCIA TRÁGICA

Reservatório da Vale transborda no 7º ano de Brumadinho

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Estado de Minas
Um reservatório da Vale transbordou na madrugada deste domingo (25), no dia em que Brumadinho completa sete anos, no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas (MG). O incidente provocou alagamento de lama e a interrupção de operações em áreas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Leia mais: Sete anos depois da tragédia, Brumadinho ainda adoece

Segundo informações do Estado de Minas, a água com sedimentos atingiu 1,5 metro de altura e invadiu escritório, oficinas e o almoxarifado da CSN, além de interromper a captação de água na área afetada. Não há registro de feridos.

O episódio coincide com a data em que se completam sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho, considerado um dos maiores desastres ambientais do país. Prefeituras e Defesas Civis de Congonhas e Ouro Preto enviaram equipes ao local de forma preventiva, após relatos sobre um possível colapso da estrutura.

Em nota, a Vale informou que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica e que o fluxo atingiu áreas de uma empresa vizinha, sem impacto a comunidades ou pessoas. A mineradora afirmou ainda que o caso não envolve barragens e que as causas estão sendo apuradas.

A CSN Mineração confirmou o alagamento de áreas operacionais da unidade Pires e disse que as estruturas de contenção funcionam normalmente, com a situação sendo monitorada.

