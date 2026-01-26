Segundo informações do Estado de Minas, a água com sedimentos atingiu 1,5 metro de altura e invadiu escritório, oficinas e o almoxarifado da CSN, além de interromper a captação de água na área afetada. Não há registro de feridos.

Um reservatório da Vale transbordou na madrugada deste domingo (25), no dia em que Brumadinho completa sete anos, no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas (MG). O incidente provocou alagamento de lama e a interrupção de operações em áreas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

O episódio coincide com a data em que se completam sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho, considerado um dos maiores desastres ambientais do país. Prefeituras e Defesas Civis de Congonhas e Ouro Preto enviaram equipes ao local de forma preventiva, após relatos sobre um possível colapso da estrutura.

Em nota, a Vale informou que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica e que o fluxo atingiu áreas de uma empresa vizinha, sem impacto a comunidades ou pessoas. A mineradora afirmou ainda que o caso não envolve barragens e que as causas estão sendo apuradas.

A CSN Mineração confirmou o alagamento de áreas operacionais da unidade Pires e disse que as estruturas de contenção funcionam normalmente, com a situação sendo monitorada.