Um homem foi preso na tarde deste sábado (24) por suspeita de gravar imagens íntimas de mulheres, sem consentimento, na Feira de Artesanatos do Eldorado, em Contagem (MG). O homem escondia o celular em um caderno para fazer os registros.

Responsável pela feira informou à Guarda Civil que o homem estava com o celular escondido em um caderno para captar imagens de frequentadoras do local. Ele foi encontrado após diligências e também foi localizado o aparelho celular, dentro do caderno, o que permitia a captação de forma discreta.