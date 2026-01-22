O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) trocou nesta quinta-feira (22) o chefe da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo. A mudança ocorre em meio à crise criada com bolsonaristas após o governador cancelar a visita que faria a Jair Bolsonaro (PL) na prisão.

Lima vai para a Secretaria de Justiça e, para a Casa Civil, Tarcísio chamou o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

Tarcísio causou estranheza entre aliados ao publicar uma agenda com "despachos internos" nesta quinta, depois de ter cancelado a visita ao ex-presidente alegando que tinha outros compromissos. O encontro com Bolsonaro foi remarcado para o dia 29.