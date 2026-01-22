O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (22) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira (29).

A visita estava prevista inicialmente para esta quinta, mas Tarcísio adiou o encontro alegando agenda em São Paulo. Apesar disso, aliados relatam uma chateação do governador de São Paulo com o ex-chefe e a ala política da família Bolsonaro.

A conversa de Tarcísio com Bolsonaro será a primeira desde que Bolsonaro indicou o filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar as eleições contra Lula (PT). O último encontro entre os dois ocorreu em setembro, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar.