Moraes remarca visita de Tarcísio a Bolsonaro para próxima semana
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (22) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira (29).
A visita estava prevista inicialmente para esta quinta, mas Tarcísio adiou o encontro alegando agenda em São Paulo. Apesar disso, aliados relatam uma chateação do governador de São Paulo com o ex-chefe e a ala política da família Bolsonaro.
A conversa de Tarcísio com Bolsonaro será a primeira desde que Bolsonaro indicou o filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar as eleições contra Lula (PT). O último encontro entre os dois ocorreu em setembro, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar.
Bolsonaro também foi autorizado a receber o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio à Presidência. O encontro vai ocorrer em 4 de fevereiro. A primeira visita autorizada por Moraes, porém, foi a do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União do Brasil) Jorge Oliveira, na próxima quarta-feira (28).
ADIAMENTO
Aliados relatam que Tarcísio não foi visitar Bolsonaro nesta quinta-feira porque o governador sabia que levaria um enquadramento do ex-chefe, de quem foi ministro da Infraestrutura. Interlocutores indicam que o ex-presidente diria para Tarcísio esquecer qualquer pretenção de concorrer à Presidência e apoiar Flávio na disputa contra Lula.
Na semana anterior, houve um atrito no grupo quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo de Tarcísio em tom de pré-candidato à Presidência. A mulher de Bolsonaro é vista com desconfiança pelos filhos, e o atrito aumentou quando Flávio anunciou sua pré-candidatura sem avisar a madrasta.
De acordo com aliados, Tarcísio está contrariado por considerar que a família Bolsonaro nutre desconfiança sobre sua lealdade política. A situação piorou porque, segundo interlocutores, ele não teve o devido reconhecimento pela articulação, feita junto com Michelle no STF, para que o ex-presidente fosse transferido para a Papudinha, unidade na qual conta com melhor estrutura.
Segundo lideranças do centrão que mantém contato com Tarcísio e Flávio, o clima não está bom. O governador tem sido reticente em embarcar na candidatura do filho de Bolsonaro. Aliados indicam que a tendência de Tarcísio é se descolar cada vez mais da família do ex-chefe, mesmo que concorra à reeleição em São Paulo.
Interlocutores indicam que há um certo "esgotamento" de Tarcísio para manter a relação de interdependência com o clã Bolsonaro. Lideranças afirmam que houve uma expectativa de anúncio de candidatura do governador pelo ex-chefe no dia 10 de dezembro, mas uma operação abafa levou ao anúncio da candidatura de Flávio dias antes. O encontro jamais ocorreu.