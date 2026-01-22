É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, quem inicia a ligação e anuncia a presença do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Do outro lado da linha, estão Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto", e Wagner Moura, ator protagonista do longa. No início do mês, eles receberam dois prêmios no Globo de Ouro -melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de drama- e, nesta quinta (22), o filme foi indicado ao Oscar em quatro categorias.

No viva-voz, Lula cumprimenta os artistas e promete mais políticas para o setor audiovisual, ao que o cineasta responde lembrando o financiamento público empregado em sua produção. A ligação é filmada, editada com trilha sonora de frevo e publicada nas redes sociais, assim como tantas outras feitas pelo governo, celebrando a temporada de vitórias do cinema nacional, iniciada por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Segundo especialistas, o Planalto usa os prêmios para validar os investimentos em cultura. Tenta, assim, estabelecer um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sugerindo que o terceiro mandato de Lula reinseriu o Brasil no cenário internacional. Contudo, a estratégia seria limitada em termos eleitorais.