Desde junho do ano passado, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não repassa verbas para a manutenção dos prédios escolares de São Paulo. A menos de duas semanas para o início do ano letivo, as escolas estão sem dinheiro para reparos básicos, como conserto de telhados, janelas e até mesmo a limpeza de caixas-d'água e dedetização.

Diretores também afirmam não ter cadeiras e carteiras em número suficiente para todos os alunos. Eles estão pedindo doação de outras unidades, já que o mobiliário escolar não foi reposto nos últimos três anos pela gestão Tarcísio.

Depois de ser questionada na segunda-feira (19) sobre o atraso do repasse, a Secretaria de Educação, comandada por Renato Feder, disse que liberou o recurso para as escolas. Agora, elas têm 13 dias para fazer os reparos necessários antes de os alunos voltarem para as aulas.