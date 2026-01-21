Um homem foi morto a tiros dentro de casa em Joinville (SC) na noite de segunda-feira (19) após os bandidos alegarem ser da polícia. As investigações apuram se houve execução.

Vítima estava em casa com família, que foram trancados em quarto. Anderson Rohden, de 43 anos, foi rendido por ao menos três homens encapuzados, afirmou a Polícia Militar de Santa Catarina, e morto na sala. As autoridades não confirmaram quantos foram feitos reféns durante a execução.

Bandidos teriam dito inicialmente que eram policiais. No entanto, nenhum estava identificado com roupas da corporação, afirmou o delegado Rodrigo Vicentini, da Delegacia de Homicídios de Joinville, que investiga o caso.