O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) barrou o licenciamento da Usina Termelétrica (UTE) São Paulo, que ficaria de Caçapava (SP) e foi projetada para ser a maior do Brasil.

A decisão foi comunicada à empresa responsável nesta quarta-feira (21).

Nela, o Ibama afirma que pendências não resolvidas no EIA/Rima (estudo de impactos sobe a natureza) impedem a garantia da viabilidade ambiental, de forma que não é possível "atestar a compatibilidade locacional do projeto".