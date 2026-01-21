O menino de 8 anos, primo das duas crianças que seguem desaparecidas na zona rural de Bacabal, no Maranhão, recebeu alta do Hospital Geral nesta terça-feira (20), após permanecer internado por 14 dias. As buscas por Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, completam três semanas sem pistas concretas sobre o paradeiro dos irmãos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, logo após deixar o hospital, o menino participou das buscas com autorização judicial. Ele acompanhou equipes policiais e indicou o trajeto que fez com os primos até uma cabana abandonada, conhecida pelos investigadores como casa caída, situada a cerca de 50 metros do rio Mearim.

A criança havia sido encontrada no dia 7 de janeiro por carroceiros que trafegavam por uma estrada vicinal em um povoado de Bacabal.