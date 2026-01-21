O cancelamento da visita que Tarcísio de Freitas (Republicanos) faria a Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha nesta quinta-feira (22) se deu em meio a ações desalinhadas entre auxiliares do ex-presidente e do governador, expôs o distanciamento com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e irritou aliados que trabalhavam pelo encontro.

Embora Tarcísio tenha dito que cancelou a visita porque teria outros compromissos na quinta, ele tomou a decisão, segundo a reportagem apurou, porque entendeu que estava sendo pressionado por Flávio -o senador disse à CNN que o encontro seria para o governador ouvir que sua candidatura presidencial estava "descartada".

A defesa de Bolsonaro pediu autorização para a visita de Tarcísio na última segunda-feira (19), em uma lista que incluiu também Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e ex-assessor de Tarcísio, e Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia.