Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mobilizaram para declarar apoio à caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu na última segunda-feira (19) da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, em direção a Brasília.

Nikolas anunciou que vai caminhar por cerca de 240 km em protesto contra as condenações pela tentativa de golpe de Estado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A expectativa é que o grupo chegue a Brasília no domingo (25).

O atual pré-candidato à Presidência do grupo, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não compareceu em função de uma viagem marcada para Israel, mas se manifestou por meio de uma ligação para Nikolas e os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e André Ferreira (PL-CE), que acompanham a caminhada.