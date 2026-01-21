A igreja Assembleia de Deus da cidade de Condado (PE) acionou o Ministério Público para pedir que os blocos carnavalescos da cidade não façam barulho durante os horários de culto.

Leia mais: Confira os feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Grupo religioso buscou o MP para se queixar de que o barulho dos blocos atrapalha as atividades religiosas. A igreja tem cultos todos os dias, das 19h às 21h, segundo o documento.