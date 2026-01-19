A Polícia Militar apreendeu 297 kg de pasta base de cocaína em um carro estacionado dentro de uma marina em Cubatão, no litoral paulista, no domingo (18).

O entorpecente estava embalado, com rastreadores e flutuadores. A polícia suspeita que o material seria fixado no casco de um navio para ser enviado ao exterior. A droga é avaliada em cerca de R$ 32 milhões.

A PM recebeu uma denúncia de que havia drogas dentro de um Chevrolet Tracker branco, na Vila Caragutá.