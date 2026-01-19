Quase 14 mil médicos formados em 2025 saíram de faculdades com notas 1 e 2 no Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica).

Para José Hiran Gallo, presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), o resultado "é assustador".

Os resultados da primeira edição do exame, criado em abril do ano passado pelo governo Lula, foram divulgados nesta segunda-feira (19). A prova foi prestada por 36 mil concluintes de cursos de medicina.