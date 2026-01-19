Um homem de 30 anos foi morto a facadas pelo ex-namorado durante uma discussão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). A briga teria sido causada por ciúmes.

O caso ocorreu na rua Natanael César, no Jardim Guaciara, na casa onde morava o autor, identificado como Luan, 26.

A vítima, Anderson Ferreira dos Santos, 30, tinha ido até o local, onde ocorreu a discussão. Vizinhos ouviram gritos e chamaram a Polícia Militar, que encontrou Luan ao lado do corpo, chorando.