Os 99 cursos de medicina no Brasil que foram mal avaliados no Enamed, novo exame do MEC (Ministério da Educação), podem sofrer punições gradativas, que vão desde a proibição de receber novos estudantes até o veto à ampliação do número de vagas.

Destas, 87 são entidades privadas com ou sem fins lucrativos e quatro são universidades federais -as do Pará (UFPA, campus Altamira), do Maranhão (UFMA, campus Pinheiro), do Sul da Bahia (UFSB) e de Integração Latino Americana (Unila).

Todas terão 30 dias para apresentarem suas defesas antes da medida cautelar começar a valer.