Uma ala do União Brasil passou a insistir na pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República na eleição deste ano, apesar da baixa performance dele em pesquisas.

A empreitada tem sido considerada por esse grupo uma saída que desobriga o partido a apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL), evitando um desgaste com a base do presidente Lula (PT), que poderia prejudicar a sigla em estados petistas. Líderes da legenda defendem a liberação de apoio no segundo turno.

Caiado conversou com Flávio em dezembro. Segundo interlocutores, o senador tentou convencer o governador a unir forças contra Lula. Ouviu que estariam juntos somente no segundo turno contra o petista. O goiano tem dito a aliados que sua candidatura é irreversível.