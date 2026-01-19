19 de janeiro de 2026
DECISÃO

Equipe de Pedro toma medida radical após saída do brother; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Ao deixar o programa, Pedro disse ter “entendido errado” a situação, declaração que gerou críticas intensas nas redes sociais.
A equipe responsável pelas redes sociais de Pedro Espíndola decidiu romper publicamente com o ex-brother após a saída dele do BBB 26, na noite de domingo (18). A decisão veio depois da repercussão do caso de assédio que levou o participante a desistir do reality.

Leia mais: Tentativa de beijo forçado no BBB26 vira caso de polícia

O rompimento foi anunciado inicialmente no X, quando um dos administradores do perfil publicou que não havia como amenizar a situação. Na mensagem, o responsável destacou que não existia justificativa para a atitude de Pedro e comunicou sua saída imediata da equipe.

O caso ganhou força fora da casa após Jordana relatar que foi segurada pelo pescoço e teve uma tentativa de beijo forçado. Antes que a denúncia fosse formalizada junto à produção, Pedro acionou o botão de desistência. Ao deixar o programa, ele disse ter “entendido errado” a situação, declaração que gerou críticas intensas nas redes sociais.

Pouco depois, a publicação mais dura foi apagada e substituída por um comunicado no Instagram, em tom institucional. Na nota, a equipe reforçou que não compactua com comportamentos que contrariem princípios de respeito e responsabilidade. O episódio também repercutiu na vida pessoal do ex-brother, com a esposa apagando fotos do casal e deixando de segui-lo nas redes.

*Com informações do Metrópoles

