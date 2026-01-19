A equipe responsável pelas redes sociais de Pedro Espíndola decidiu romper publicamente com o ex-brother após a saída dele do BBB 26, na noite de domingo (18). A decisão veio depois da repercussão do caso de assédio que levou o participante a desistir do reality.

O rompimento foi anunciado inicialmente no X, quando um dos administradores do perfil publicou que não havia como amenizar a situação. Na mensagem, o responsável destacou que não existia justificativa para a atitude de Pedro e comunicou sua saída imediata da equipe.