Ao menos 39 pessoas morreram após o descarrilamento de dois trens de alta velocidade na região de Adamuz, no sul da Espanha, nesse domingo (18). O acidente mobilizou equipes de emergência, levou à suspensão do serviço ferroviário e abriu uma investigação para apurar as causas.

Cerca de 400 passageiros estavam nas composições. Ao menos 122 pessoas ficaram feridas, algumas presas às ferragens; 48 delas foram hospitalizadas.

O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, afirmou que os números ainda podem mudar.