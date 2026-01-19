19 de janeiro de 2026
ACIDENTE GRAVÍSSIMO

Tragédia com trens de alta velocidade mata 39 na Espanha; VÍDEO

Reprodução de vídeo/@eleanorinthesky/X

Ao menos 39 pessoas morreram após o descarrilamento de dois trens de alta velocidade na região de Adamuz, no sul da Espanha, nesse domingo (18). O acidente mobilizou equipes de emergência, levou à suspensão do serviço ferroviário e abriu uma investigação para apurar as causas.

Cerca de 400 passageiros estavam nas composições. Ao menos 122 pessoas ficaram feridas, algumas presas às ferragens; 48 delas foram hospitalizadas.

O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, afirmou que os números ainda podem mudar.

Os trens seguiam de Málaga para Madri e de Huelva em direção à capital espanhola. O descarrilamento aconteceu pouco antes das20h, hora local, e os vagões mais atingidos foram os de número 6 e 8 de uma das composições. Trata-se do mais grave acidente ferroviário registrado na Espanha desde 2013.

*Com informações do El País

