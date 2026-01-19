As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começaram nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 23 de janeiro. O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem se inscrever candidatos que realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que já concluíram o ensino médio — notas de treineiros não são aceitas.

Nesta edição, o Sisu oferece mais de 274 mil vagas em cerca de 7,3 mil cursos de graduação, distribuídos em 136 instituições públicas de ensino superior localizadas em 587 municípios do país. Universidades e institutos federais concentram a maior parte das oportunidades, tornando esta a maior edição do programa desde a criação.