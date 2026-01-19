As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começaram nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 23 de janeiro. O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem se inscrever candidatos que realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que já concluíram o ensino médio — notas de treineiros não são aceitas.
Nesta edição, o Sisu oferece mais de 274 mil vagas em cerca de 7,3 mil cursos de graduação, distribuídos em 136 instituições públicas de ensino superior localizadas em 587 municípios do país. Universidades e institutos federais concentram a maior parte das oportunidades, tornando esta a maior edição do programa desde a criação.
Entre as vagas disponíveis, mais de 73 mil são destinadas a cursos presenciais de licenciatura. Quem optar por essas graduações poderá participar do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que concede incentivo mensal de R$ 1.050. Desse total, R$ 700 podem ser sacados durante o curso e R$ 350 ficam em uma poupança acessível após o ingresso do estudante como professor da rede pública, em até cinco anos após a formatura. Para ter direito ao benefício, é necessário obter média igual ou superior a 650 pontos no Enem, ser aprovado pelo Sisu e efetivar matrícula em licenciatura presencial.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lidera em número de vagas ofertadas, com 9.120 oportunidades, seguida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Entre os cursos, pedagogia é o que concentra mais vagas no país, à frente de administração, matemática e ciências biológicas.
Assim como no ano anterior, o Sisu 2026 terá apenas uma etapa de inscrição, válida para todas as vagas do ano letivo. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os estudantes selecionados, tanto na chamada regular quanto pela lista de espera, deverão seguir o cronograma de matrícula definido por cada instituição.
O edital desta edição trouxe ajustes no funcionamento do sistema. A principal mudança é a utilização das notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025), sendo considerada automaticamente aquela que gerar a melhor média ponderada para o curso escolhido, desde que a redação tenha nota acima de zero. Em caso de empate, prevalece a edição com melhor desempenho na disciplina de maior peso.
O processo também mantém as ações afirmativas, incluindo as regras da Lei de Cotas e políticas próprias das instituições. No momento da inscrição, o candidato deve preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades de concorrência às quais deseja disputar, respeitando o limite de uma ação afirmativa por bônus e uma por reserva de vagas.