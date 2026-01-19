O começo de semana em São Paulo deve ter tempo parecido com o dos últimos dias, com pancadas de chuva fortes nesta segunda-feira (19). Mas diferentemente do que tem acontecido nos últimos dias, o temporal, com chance de granizo, pode começar mais cedo, segundo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima na cidade pode chegar a 25°C, um pouco abaixo do registrado nos últimos dias. Na terça (20), pode cair novamente, para 20°C, prevê o instituto.

O aviso de perigo, o segundo de três níveis do Inmet, indica chuvas de até 100 milímetros, além de ventos de 60 km/h a 100 km/h, com risco de queda de energia, quedas de árvores e alagamentos.