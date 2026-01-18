A seleção de Senegal conquistou neste domingo (18) o seu segundo título da Copa Africana de Nações com uma vitória por 1 a 0 sobre Marrocos em partida disputada no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, na capital marroquina.

O único gol do jogo foi marcado pelo meia Pape Gueye, do Villareal, aos quatro minutos da prorrogação, com um chute preciso da entrada da grande área que encontrou o ângulo esquerdo do goleiro Bono.

Foi o segundo título da principal competição africana de seleções conquistado pela seleção senegalesa. A primeira taça veio em 2021, quando venceu o Egito na decisão, na cobrança de pênaltis. A equipe também ficou o vice duas vezes, em 2002, quando foi superada por Camarões, e em 2019, quando perdeu para a Argélia.