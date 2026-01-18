O atacante brasileiro Endrick segue bem no seu começo de trajetória no Lyon, brilhou e deu uma assistência para o brasileiro Abner Vinícius neste domingo (18) na vitória por 2 a 1 em cima do Brest. O jogo foi realizado em Lyon e valia pela 18ª rodada da Ligue 1. Com o resultado, o time subiu para a quarta colocação, com 33 pontos.

Esse foi o primeiro jogo de Endrick no Campeonato Francês, já que sua estreia foi pela Copa da França. Durante a partida, o jogador se destacou por arrancadas, passes que abriam espaço na defesa adversária e por buscar jogo.

No segundo tempo, a torcida chegou a gritar seu nome enquanto ele estava caído após dividida e quando foi substituído, foi aplaudido pela torcida do time francês.

O jogo