O Corpo de Bombeiros procura por dois ciclistas que desapareceram após entrarem em uma trilha de bicicleta em Juquitiba, na Grande São Paulo, desde a última quarta-feira (14).

De acordo com o relato, Gilberto Alves e um amigo pedalavam em uma área de mata e se perderam. Eles chegaram a avisar que estavam perdidos e que seguiriam acompanhando o leito de um rio na trilha, no sentido da Pedra Lisa, na Serra do Mar.

Segundo a corporação, o socorro foi acionado na quinta-feira (15), mas os dois haviam sido vistos, por último, na quarta-feira. As buscas estão sendo feitas em um perímetro onde fica a estrada do Jacuba, onde há várias trilhas.