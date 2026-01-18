A advogada argentina Agostina Páez, 29, que teve o passaporte apreendido por suspeita de racismo contra um funcionário de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, alegou que estava "brincando" com as amigas ao imitar um macaco.

Agostina não sabia que era alvo de uma investigação pelo gesto racista. Ela, que veio ao Rio de férias, já estava de passagem comprada para retornar à Argentina e ficou "surpresa" ao assistir ao próprio vídeo em que imita um macaco como forma de ofensa ao funcionário do bar, explicou o delegado Diego Salarini, da 11º DP (Rocinha), em entrevista ao RJ2, da TV Globo.

Em depoimento, a turista argentina negou que o gesto de imitar um macaco tenha sido com conotação discriminatória. "A partir do momento em que ela visualizou o vídeo, ela se mostrou surpresa, não sabia da produção desse vídeo. Ela alegou que os gestos corporais simulando o primata, o macaco, ela estava se portando às suas amigas em um tom de brincadeira, não à vítima [que é um homem negro]", declarou o delegado.