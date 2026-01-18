Cinco homens fugiram da PM (Polícia Militar) no bairro Paraíso, região leste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (18). Um deles fugiu para uma região de mata e foi detido. O outro, invadiu uma casa, fez uma família refém, teria trocado tiros com policiais e foi baleado. Três estão foragidos.

Nenhum policial ficou ferido na ação. Não se sabe o estado de saúde das pessoas feitas reféns dentro de casa. O homem baleado foi socorrido ao Hospital João XXIII, na região centro-sul. Ele foi atingido no pé e de raspão na cabeça. Até esta publicação, não foi revelado o estado de saúde dele.

O homem que entrou na casa durante a fuga estava com um fuzil e uma pistola. De acordo com a corporação, a perseguição teve início quando policiais do tático móvel suspeitaram dos homens dentro de um carro Hyundai i30 prata e tentar abordá-los.