BELO HORIZONTE

Suspeito é baleado pela PM após tentar fuga e fazer família refém

da Folhapress
PMs durante perseguição na região leste de Belo Horizonte
Cinco homens fugiram da PM (Polícia Militar) no bairro Paraíso, região leste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (18). Um deles fugiu para uma região de mata e foi detido. O outro, invadiu uma casa, fez uma família refém, teria trocado tiros com policiais e foi baleado. Três estão foragidos.

Nenhum policial ficou ferido na ação. Não se sabe o estado de saúde das pessoas feitas reféns dentro de casa. O homem baleado foi socorrido ao Hospital João XXIII, na região centro-sul. Ele foi atingido no pé e de raspão na cabeça. Até esta publicação, não foi revelado o estado de saúde dele.

O homem que entrou na casa durante a fuga estava com um fuzil e uma pistola. De acordo com a corporação, a perseguição teve início quando policiais do tático móvel suspeitaram dos homens dentro de um carro Hyundai i30 prata e tentar abordá-los.

Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e estavam em carro roubado, diz a PM. Os policiais envolvidos na ocorrência afirmaram que o motorista acelerou e seguiu pela contramão. Durante a fuga, os PMs disseram que houve troca de tiros. A casa onde o baleado tentou entrar fica na rua Aureliano Magalhães.

