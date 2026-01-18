O helicóptero que caiu na manhã deste sábado (17) em uma área de mata fechada em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, fazia um voo de instrução, de acordo com informações preliminares da Polícia Civil. O acidente deixou três homens mortos.

As vítimas foram identificadas como Diego Dantas Lima Moraes, Lucas Silva Souza e Sérgio Nunes Miranda. Todos atuavam como pilotos, conforme a polícia.

Uma investigação está em andamento na 43ª DP (Guaratiba). Conforme a corporação, as primeiras informações indicam que a manutenção do helicóptero estava em dia.