Na primeira partida após a aprovação do impeachment de Julio Casares, o São Paulo ficou em um empate em 1 a 1 com o Corinthians, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, em Itaquera.

O São Paulo saiu na frente, com o atacante chileno Gonzalo Tapia aproveitando cruzamento de Danielzinho para mandar de cabeça para o fundo das redes de Hugo Souza, aos 37 minutos da etapa inicial.

O gol de empate da equipe de Dorival Júnior saiu apenas aos 44 minutos do segundo tempo, dos pés do meia Breno Bidon, após receber passe de Pedro Raul dentro da área.