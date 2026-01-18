O Governo do Maranhão afirmou neste sábado (17) que as buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, completaram o 14º dia consecutivo e que os trabalhos passam a contar com o reforço da Marinha do Brasil.

As duas crianças desapareceram há duas semanas, no dia 4 deste mês, quando saíram para brincar no interior do município de Bacabal, a cerca de 240 km de São Luís, a capital maranhense.

Segundo o governo estadual, o apoio da Marinha busca ampliar a capacidade de varredura. Uma equipe de 11 militares chegou ao município na tarde de sábado, e o início das atividades de campo deve ocorrer neste domingo (18).