A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) visitou nesta semana a sede da LaLiga, em Madri, para conhecer o modelo de Controle Econômico e Fair Play Financeiro adotado pela liga espanhola. A agenda ocorreu nos dias 14 e 15 de janeiro e faz parte de uma turnê internacional da entidade brasileira por ligas europeias.

A delegação foi formada por dirigentes da CBF, representantes de federações estaduais e executivos e presidentes de clubes das Séries A e B. Entre os clubes representados estavam Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, Fortaleza, Ceará e Red Bull Bragantino.

O foco dos encontros foi o detalhamento técnico do sistema de Controle Econômico da LaLiga, que estabelece limites orçamentários, fiscalização contínua e sanções aos clubes. O modelo é analisado pela CBF no processo de criação de um sistema nacional, com aplicação progressiva prevista a partir de 2026.